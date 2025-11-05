پخش زنده
معاون علمی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در رشت گفت: ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسئولیتهای اجتماعی همگان است و باید به طور صحیح در جامعه نهادینه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ حمید مردانیان امروز در جمع مدیران و معاونان فرهنگی دستگاههای اجرایی استان، با اشاره به سابقه تاریخی این فریضه در نظام جمهوری اسلامی گفت: در سالهای اخیر تربیت کنشگران مؤثر در عرصههای مختلف فرهنگی و اجتماعی و آمران به معروف انجام شد که حدود ۸۰ هزار نفردر دورههای ۱۵ گانه این ستاد آموزش دیدند.
وی افزود: زمانی که تمرکز و تلاش ما بر ترویج امر به معروف باشد، به صورت طبیعی بسیاری از منکرات نیز در جامعه کاهش مییابد.
معاون علمی و فرهنگی ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین بر اهمیت بهره گیری از ابزار هنر برای ترویج ارزش و فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: مخاطب شناسی ، ارائه روایتهای صحیح از واقعیتهای اجتماعی و استفاده از زبان ساده و قابل فهم برای عموم مردم و رافت و مهربانی به عنوان مولفههای کلیدی در تولید آثار فرهنگی باید مورد توجه جدی باشد.
محمدمهدی صدیقی دبیر شورای امر به معروف و نهی از منکر گیلان هم در این نشست با اشاره به ضرورت برنامه ریزیها بر اساس ویژگیهای هر منطقه و استان گفت : این برنامه ریزیها میتواند زمینه ساز تقویت گفتمان امربه معروف در جامعه و افزایش تأثیرگذاری فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ستاد شود.