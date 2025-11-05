پخش زنده
جو پایدار تا اوایل هفته آینده در شهرهای آبادان و خرمشهر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، همچنان جو پایدار تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت که منجر به افزایش غلظت آلایندهها و غبارصبحگاهی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.
محمد سبزه زاری افزود: طی امروز تا روز یکشنبه (بویژه روز شنبه)، افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان مورد انتظار است.
او ادامه داد: تغییرات دما تا اوایل هفته آینده محسوس نخواهد بود.