به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، همچنان جو پایدار تا اوایل هفته آینده در اغلب نقاط استان تداوم خواهد داشت که منجر به افزایش غلظت آلاینده‌ها و غبارصبحگاهی در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: طی امروز تا روز یکشنبه (بویژه روز شنبه)، افزایش رطوبت، ابرناکی، وقوع پدیده مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی و کاهش دید افقی در سواحل و مناطق جنوبِ غربی تا جنوبِ شرقی استان مورد انتظار است.

او ادامه داد: تغییرات دما تا اوایل هفته آینده محسوس نخواهد بود.