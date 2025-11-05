پخش زنده
نشست نقد و بررسی مجموعه پنججلدی «یک پاورقی» در کتابخانه مرجع کانون، صبح امروز برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد گودرزی دهریزی یکی از نویسندگان کتاب «یک پاورقی» درباره ساختار این مجموعه کتاب گفت: هنگامی که کتاب را باز میکنید، با دو داستان روبهرو میشوید؛ یک داستان در بالای ورق و یکی دیگر در پایین متن بهعنوان پاورقی، که با یک خط شروع میشود.
دهریزی افزود: هرچه جلوتر میرویم، مقدار پاورقی بیشتر، فونت کتاب درشتتر و متن بالای ورق کمتر میشود.
او در ادامه اظهار داشت: در اصل، ما در این مجموعه کتاب، بهدنبال خلق جهانهای ممکن بودیم. بدینگونه که فردوسی یک جهان به نام «شاهنامه» را خلق کرده است؛ ما نیز جهان دیگری را خلق کردیم به نام «پاورقی».
دهریزی همچنین تصریح کرد: نوجوانی که این اثر را خوانده بودند و من از آنها درخواست کردم تا آن را برای من نویسنده تعریف کنند، ترکیبی از قسمت بالای کتاب و پاورقی را برایم بازگو کردند؛ چیزی که هدف ما بود.
امیرحسین زنجانبر، دیگر نویسنده این کتاب عنوان کرد: ما متن اصلی را تغییر ندادیم و رابطه متن اصلی و پاورقی در عرض و همنشینی همدیگر قرار دارند.
او ادامه داد: متن اصلی خود واقعیت است و این واقعیت دسترسپذیر نیست ما نیز منکر امر واقع نیستیم. وقتی تبدیل به متن میشود، قطعا با امر واقع فاصله دارد. این مجموعه کتاب، در اصل، واقعنمایی شده است.
جلد نخست این مجموعه، «هفتخوان رستم»، جلد دوم «آرش کمانگیر»، جلد سوم «گردآفرید»، جلد چهارم «زال» و جلد پنجم «ضحاک» است.