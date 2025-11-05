همایش دو روزه معاونان امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه سراسر کشور امروز در قم آغاز به‌کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همایش دو روزه معاونان امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه سراسر کشور امروز در مدرسه علمیه معصومیه آغاز به‌کار کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی قنواتی، معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه در آیین افتتاح این همایش گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی، بازخوانی مأموریت‌ها و رسالت‌های معاونت امور طلاب در پرتو پیام رهبرمعظم انقلاب با عنوان «حوزه پیشرو و سرآمد» است تا مسیر تحولی حوزه در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی تبیین و هم‌افزایی میان مدیران تقویت شود.

وی با تأکید بر ضرورت معرفت‌افزایی و بصیرت‌افزایی طلاب افزود: اردو‌های راهیان نور و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی می‌توانند به عنوان ظرفیت‌های مؤثر تربیتی در رشد فکری و روحی طلاب نقش‌آفرینی کنند.

قنواتی با اشاره به اهمیت نشاط طلاب گفت: نگاه به فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی باید از رویداد‌های مقطعی فراتر رفته و به‌عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در حوزه نهادینه شود.

معاون امور طلاب و دانش‌آموختگان حوزه‌های علمیه همچنین بر ضرورت داشتن پیوست تبلیغی و رسانه‌ای برای تمامی فعالیت‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی هیچ اقدام فرهنگی بدون امتداد رسانه‌ای و اجتماعی به نتیجه نخواهد رسید و روحانیت باید با شناخت دقیق اقتضائات نسل جدید، از ابزار رسانه برای انتقال مفاهیم دینی بهره گیرد.

این رویداد طی امروز و فردا با محوریت تبیین مبانی نظری، تبادل تجربه و بررسی برنامه‌های فرهنگی و تربیتی در قم برگزار می‌شود.