به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی خرم‌آباد گفت در ۴۸ ساعت گذشته پاک سازی مناطق آلوده و جرم خیز با اجرای طرح «آرامش در شهر» به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا گذاشته شد.



سرهنگ محمد ملکشاهی افزود: در اجرای این طرح، ۱۴ خرده فروش مواد مخدر و ۱۰۴ معتاد متجاهر در سطح شهرستان خرم آباد دستگیر و جمع‌آوری شدند.



وی افزود: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح و معتادان متجاهر نیز تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.