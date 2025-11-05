پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی خرمآباد گفت: ۱۴ خرده فروش مواد مخدر و ۱۰۴ معتاد متجاهر طی ۴۸ ساعت گذشته در اجرای طرح «آرامش در شهر» از سطح این شهرستان دستگیر و جمعآوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی خرمآباد گفت در ۴۸ ساعت گذشته پاک سازی مناطق آلوده و جرم خیز با اجرای طرح «آرامش در شهر» به منظور ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان خرم آباد به مرحله اجرا گذاشته شد.
سرهنگ محمد ملکشاهی افزود: در اجرای این طرح، ۱۴ خرده فروش مواد مخدر و ۱۰۴ معتاد متجاهر در سطح شهرستان خرم آباد دستگیر و جمعآوری شدند.
وی افزود: متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح و معتادان متجاهر نیز تحویل مراکز ترک اعتیاد شدند.