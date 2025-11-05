در آستانه چهاردهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم و هفته هوافضا ؛
مزار شهدای اقتدار دفاع مقدس ۱۲ روزه عطر افشانی میشود
در آستانه چهاردهمین سالگرد شهید طهرانی مقدم و هفته هوافضا، مراسم غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدای اقتدار دفاع مقدس ۱۲ روزه، فردا از ساعت ۱۳ در گلزارهای شهدای کشور برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
شهید حسن طهرانی مقدم ۶ آبان سال ۱۳۳۸ در محله سرچشمه تهران متولد شد. وی پس از تحصیلات مقدماتی، موفق به دریافت مدرک کارشناسی در رشته مهندسی صنایع شد. این شهید که در آغازین روزهای تشکیل سپاه پاسداران، به عضویت آن درآمده بود، در دوران جنگ عراق و ایران، جزو نخستین فرماندهان توپخانه سپاه و بنیانگذاران این واحد بود.
شهید طهرانی مقدم بنیانگذار یگان موشکی سپاه است که با گذراندن دوره موشکی در سوریه، این واحد ارزشمند را در زمان جنگ مدیریت میکرد. او در سال ۱۳۶۴ به سمت فرمانده موشکی نیروی هوایی سپاه منصوب شد و همچنان تحقیقات خود را درباره ساخت موشک و راکت ادامه داد.
راکت نازعات، موشکهای شهاب ۳، قیام، قدر، عاشورا و خلیجفارس، جزو تولیدات موشکی ایران در دوران مدیریت اوست. شهید حسن طهرانی مقدم در سال ۱۳۸۵، مسؤولیت سازمان جهاد خودکفایی سپاه را بر عهده گرفت و تا روز شهادتش در حادثه انفجار مهمات یکی از پادگانهای تحت امر در تاریخ ۲۱ آبان سال ۱۳۹۰، برای تولید و گسترش تسلیحات موشکی کشور فعالیت داشت.
برادرش علی طهرانی مقدم نیز ۱۸ آبان سال ۱۳۵۹ مصادف با ظهر عاشورا وقتی تنها ۱۸ سال داشت در جبهه سوسنگرد به شهادت رسیده بود.