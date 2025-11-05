معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان نخاله‌ریزی، خواستار توقف فوری خودرو‌ها و انتقال آنها به پارکینگ شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سومین جلسه بررسی مشکلات شهری با محوریت جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی و ساماندهی پساب شهرک‌های صنعتی در قزوین برگزار شد.

مرتضی محمدی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در این جلسه بر ضرورت ساماندهی و جمع‌آوری نخاله‌های ساختمانی در نواحی غرب شهرستان قزوین، محمودآباد نمونه و روستای زویار تأکید کرد.

وی با اشاره به بررسی مصوبات جلسات قبلی (شامل جمع‌آوری نخاله‌های اقبالیه و قزوین)، دستورالعمل‌های جدیدی را برای برخورد با تخلیه‌کنندگان غیرمجاز ابلاغ کرد.

محمدی اظهار داشت: دستگاه متولی باید بلافاصله خودرو‌هایی که مبادرت به تخلیه نخاله می‌کنند را در همان محل متوقف کرده و با هماهنگی دادسرا به پارکینگ منتقل کنند. همچنین برای کسانی که از این دستور تمکین نکنند، سوخت آنها قطع شود و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.

در بخش دیگری از این جلسه، مقرر شد که طی ده روز آینده جلسه‌ای تخصصی تشکیل شده و تکلیف نهایی در خصوص استفاده از پساب یکی از شهرک‌های صنعتی استان در بخش کشاورزی مشخص و تعیین تکلیف شود.