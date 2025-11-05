به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تیم والیبال نشسته ساحلی سه نفره ساری ترابرگرگانی (نماینده گلستان) باترکیب فرهادسیستانی،رضاعلی مهران،روح الله پاکدل درفینال سه شنبه ۱۳ آبان به مصاف تیم قدرتمندگیلان رفت وبابرتری مقابل حریف به مقام قهرمانی دست یافت.

تیم سه نفره ایستاده والیبال ساحلی ساری ترابرگرگانی نیز باترکیب سیدباقربنی هاشمی،روح الله پاکدل،رضا علی مهران دراین دوره ازمسابقات به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

این رقابت ها از ۱۱ تا ۱۳ آبان به میزبانی رودسر برگزارشد.