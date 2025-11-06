پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی خراسان شمالی گفت: بازه زمانی ارسال فهرست معاملات برای دوره تابستان ۱۴۰۴ تا پایان روز ۲۵ آبان تمدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ یعقوبی نژاد از فراهم شدن امکان ارسال فهرست معاملات موضوع ماده (۱۶۹) قانون مالیاتهای مستقیم از طریق فرم الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در کارپوشه سامانه مؤدیان خبر داد و گفت: مؤدیانی که در این بازه اقدام به اصلاح و ارسال اظهارنامه خود نمایند، مشمول بخشودگی جرایم مربوط به تأخیر در تسلیم و پرداخت مالیات خواهند شد.
وی با اشاره به بخشنامه اخیر رییسکل سازمان امور مالیاتی کشور، تأکید کرد: اطلاعات ثبتشده در فرم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده، به منزله ارسال فهرست معاملات تلقی شده و مؤدیان دیگر نیازی به ثبت مجدد این اطلاعات در سامانه معاملات نخواهند داشت و این موضوع بهویژه برای فعالان اقتصادی استان، موجب صرفهجویی در زمان و افزایش دقت در گزارشدهی خواهد شد.