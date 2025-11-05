دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا در امور نیرو‌های مسلح گفت: روحیه جهادی و مردمی بسیج ستون استوار امنیت و پیشرفت کشور است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا در دزفول، بیان کرد: دزفول الگوی ایستادگی و ایمان و شهر فرماندهان نامدار و رزمندگان شجاع است.

وی با گرامیداشت یاد سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید گفت: ملت ایران با تکیه بر ولایت و مقاومت، در مقابل همه مستکبران عالم ایستاد و موازنه قدرت را در منطقه به سود خود تغییر داد.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی کل قوا با تاکید بر حراست از وحدت، همدلی و انسجام ملی ادامه داد: ایمان، وحدت مردمی و رهبری مقتدرانه رمز پیروزی ملت ایران در برابر ابرقدرت‌ها است.

وی افزود: ایران با تکیه بر قدرت جوانان خود و با تقدیم بیش از ۲۰۰ هزار شهید، نه تنها یک قدرت ملی، بلکه به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده که بر سیاست‌های بین‌المللی اثرگذار است.

حضور و قرائت فاتحه سرلشکر صفوی بر مزار شهید سپهبد غلامعلی رشید

سردار سرلشکر پاسدار رحیم صفوی علاوه بر شرکت در آیین تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، با حضور در حرم حضرت سبزقبا (ع) ضمن زیارت این مضجع شریف بر مزار سردار شهید غلامعلی رشید حاضر شد و به قرائت فاتحه پرداخت.

همچنین سردار رحیم صفوی با حضور در مرکز فرهنگی دفاع مقدس دزفول از بخش‌های مختلف این موزه بازدید کرد.