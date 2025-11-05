اهدای ۱۵ سری جهیزیه به زوجهای جوان قزوینی
مؤسسه خیریه بنیان ازدواج ۱۵ فقره جهیزیه به ارزش ۸۰۰ میلیون تومان به زوجهای جوان قزوینی اهدا کرد.
نقی میرزایی، مدیرعامل این مؤسسه گفت: جهیزیهها شامل اقلام ضروری زندگی مانند یخچال، اجاق گاز، ماشین لباسشویی، فرش و سایر لوازم مورد نیاز است که بر اساس شرایط و نیاز هر زوج تهیه و اهدا میشود.
وی با بیان اینکه مؤسسه بنیان ازدواج بیش از ۲۳ سال سابقه فعالیت دارد، افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۱۸۰ جهیزیه به زوجهای جوان اهدا شده است.
میرزایی همچنین از پرداخت اجارهبهای ماهانه برای ۶۲ زوج جوان از محل درآمد مجتمع ۱۲ واحدی این مؤسسه خبر داد و گفت: زوجهایی که صاحب فرزند شوند نیز تا دو سال پس از تولد کودک، تحت حمایت مؤسسه قرار میگیرند.
مدیرعامل بنیان ازدواج خواستار همراهی بیشتر خیرین برای تأمین وام ازدواج شد و تأکید کرد: این مؤسسه با همراهی مردم و خیران، همچنان در مسیر حمایت از آغاز زندگی جوانان گام برمیدارد.