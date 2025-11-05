دادستان عمومی و انقلاب شهرستان دورود از کشف و رسیدگی به پرونده مرتبط با ارتشا برای سه کارمند شهرداری و یک عضو شورای شهر در مجموعه مدیریت شهری و دستگیری این افراد خبر داد.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، دادستان عمومی و انقلاب دورود اعلام کرد: در پی وصول گزارش‌های مستند و انجام تحقیقات تخصصی توسط ضابطان قضایی، یکی از اعضای شورای اسلامی شهر دورود، معاون شهردار و دو تن از کارکنان شهرداری به اتهام ارتشا تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

مسلم الماسی افزود: بر اساس مستندات موجود، متهمان با سوءاستفاده از موقعیت اداری خود، اقدام به دریافت مبالغی غیرقانونی در قبال تسهیل برخی امور اداری کرده‌اند که این اقدامات مصداق بارز ارتشا و نقض حقوق عمومی شهروندان است.

دادستان دورود با تأکید بر عزم دستگاه قضایی در مبارزه با فساد اداری تصریح کرد: پرونده این افراد با جدیت در حال رسیدگی است و اقدامات قانونی لازم از جمله صدور قرار تأمین مناسب و انجام تحقیقات تکمیلی در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: دستگاه قضایی با هیچ‌گونه تخلف و فساد در مجموعه‌های اداری و خدماتی مماشات نخواهد کرد و حفظ سلامت اداری و اعتماد عمومی از اولویت‌های اصلی دادستانی است.

الماسی در پایان از مردم خواست تا اخبار و اطلاعات واثق را از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل لرستان پیگیری نمایند و از هر گونه دامن زدن به شایعات توسط رسانه‌های بدون مجوز و معاند پرهیز نمایند.