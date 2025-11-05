رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات در پنجمین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران، با تأکید بر اهمیت تعامل میان پارک‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، از برنامه‌های گسترده این پارک برای حمایت از توسعه کسب‌وکار‌های فناورانه و ایجاد مراکز رشد در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) با اشاره به اهمیت همکاری میان نهاد‌های علمی و فناوری کشور گفت: اصل این کنفرانس بر هم‌افزایی و تعامل میان پارک‌های فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان است و باید ظرفیت گسترده موجود در زیست‌بوم فناوری کشور در خدمت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار گیرد تا مسیر رشد شرکت‌های فناور تسهیل شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از پارک‌های علم و فناوری کشور در زمینه استانداردسازی تجربه‌های ارزشمندی دارند، اما رشد مقیاس شرکت‌های دانش‌بنیان همچنان با چالش مواجه است، افزود: بزرگ شدن این شرکت‌ها نیازمند حمایت جدی از سوی صندوق‌های پژوهش و فناوری و نهاد‌های تأمین سرمایه است که نقشی کلیدی در این فرآیند ایفا می‌کنند.

مافی همچنین با اشاره به مأموریت‌های تعریف‌شده در اساسنامه پارک فاوا تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه حمایت از تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، وزارت ارتباطات موظف است با همکاری پارک‌های علم و فناوری استانی، پردیس‌های علم و فناوری پارک فاوا را در سراسر کشور راه‌اندازی کند.

به گفته او، در همین راستا تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای میان معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، معاونت سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا وزارت ارتباطات و پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد و توسعه شبکه مراکز فناوری تخصصی فاوا منعقد شده است.

رئیس پارک فاوا از تأسیس چهار مرکز رشد مشترک در استان‌های سمنان، مازندران، کرمانشاه و زنجان خبر داد و گفت: پنج مرکز رشد دیگر نیز در استان‌های کم‌برخوردار از جمله کردستان، همدان، قزوین، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان راه‌اندازی خواهد شد تا توسعه متوازن زیست‌بوم نوآوری کشور محقق شود.

مافی با اشاره به برنامه‌های حمایتی پارک فاوا افزود: در قالب طرح‌های جدید، از ۱۰۰ استارتاپ فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی حمایت می‌شود و همچنین امکان حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌های تخصصی همچون تلکام و اعزام هیئت‌های تجاری بین‌المللی از طریق پارک فراهم شده است.

وی تأکید کرد: پارک فاوا به عنوان پارک دستگاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با مجوز وزارت علوم مأموریت دارد ظرفیت‌های این وزارتخانه را به زیست‌بوم نوآوری کشور متصل کند تا جوانان بتوانند آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنند.

پنجمین کنفرانس ملی انجمن علمی پارک‌های فناوری و سازمان‌های نوآوری ایران، امسال به میزبانی پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان برگزار شد. این رویداد با هدف تقویت ارتباطات ملی، ایجاد شبکه‌های همکاری علمی و فناورانه و تبادل دستاورد‌های موفق در حوزه‌های نوآوری و فناوری، یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های علمی کشور به شمار می‌رود.