پخش زنده
امروز: -
داوران بازیهای هفته دهم فصل جاری لیگ برتر فوتبال ایران مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، داوران بازیهای هفته دهم لیگ برتر در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شدند که به شرح زیر است:
پنجشنبه ۱۵ آبان ماه
*ملوان بندرانزلی - شمسآذر قزوین
داور: شبیر بهروزی کمکها: یعقوب حجتی، مرتضی سلمان نژاد و علی بای ناظر: رحیم رحیمیمقدم داور VAR: وحید زمانی کمک: دانیال باشنده
*گلگهر سیرجان- ذوبآهن اصفهان
داور: فرهاد امینی کمکها: حمید نادری، علی فراهانی و غلامرضا ادیبی ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: موعود بنیادیفرد کمک: محمدعلی پورمتقی
جمعه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۴
*چادرملو اردکان- آلومینیوم اراک
داور: احمد محمدی کمکها: فرهاد مروجی، محمدصالح عربآبادی و حامد سیری ناظر: علیرضا کهوری داور VAR: مهناز ذکائی کمک: محمدعلی پورمتقی
*پرسپولیس- استقلال خوزستان
داور: مرتضی منصوریان کمکها: علیرضا مرادی، رضا حیدری و احسان اکبری ناظر: حسین نجاتی داور VAR: حسن اکرمی کمک: حسین امیدی
*فجر سپاسی شیراز - مس رفسنجان
داور: محمدعلی صلاحی کمکها: یعقوب سخندان، علی رعیت و میثم صفاری ناظر: سیداحمد صالحی داور VAR: میثم حیدری کمک: غلامرضا ادیبی
*فولاد خوزستان- پیکان تهران
داور: امیر عرببراقی کمکها: میلاد قاسمی، کورش صارمی و مسعود حقیقی ناظر: محسن ترکی داور VAR: ایمان کهیش کمک: علی سام
*خیبر خرمآباد- تراکتور تبریز
داور: کوپال ناظمی کمکها: امیرمحمد داودزاده، بهمن عبدالهی و میثم عباسپور ناظر: یداله جهانبازی داور VAR: پیام حیدری کمک: علیرضا ایلدروم