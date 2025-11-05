برای حماسه آفرینی در یومالله سیزدهم آبان؛
قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم استان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، از حضور پرشکوه و حماسی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در بیانیه ای، ضمن تقدیر از حضور پرشکوه و حماسی اقشار مختلف مردم بالاخص جوانان و نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان عزیز و انقلابی، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند، این حجم عظیم از لحظهشناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمامی خالقان این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت تقدیر و تشکر مینماید.
در این بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و ظلمستیز ایران اسلامی، با حضور میلیونی و با شکوه خود و خلق حماسای دیگر وحدت، عزت و اقتدار هویتی و بصیرت تاریخی خود را به نمایش گذاشتند و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند
این حضور حماسی که اولین ۱۳ آبان بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تباین ذاتی و ماهوی و تضاد ارزشی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانههای تاریخی، ریشه در جنبههای هویتی و بنیانهای معرفتی انقلاب اسلامی دارد
همزمان با سراسر ایران اسلامی، دیار دلیرمردان و شیرزنان کهگیلویه و بویراحمدی هم سراسر موج شور و شعور و غریو فریادهای رسا و کوبنده «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود و مردم غیور استان با خیزشی عظیم و با نمایش خیرهکنندۀ خود، ضمن تجدید میثاق و عهدی دوباره با امامین انقلاب اسلامی، نفرت و انزجار عمیق خود را از استکبارجهانی و آمریکای جنایتکار اعلام کرده و قدرت و اقتدار خود را یکبار دیگر در مصاف سرنوشتساز با دشمن به نمایش گذاشتند.