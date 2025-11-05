شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد، از حضور پرشکوه و حماسی اقشار مختلف مردم به ویژه جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان قدردانی کرد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در بیانیه ای، ضمن تقدیر از حضور پرشکوه و حماسی اقشار مختلف مردم بالاخص جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز و انقلابی، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند، این حجم عظیم از لحظه‌شناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمامی خالقان این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت تقدیر و تشکر می‌نماید.

در این بیانیه آمده است: به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت بزرگ و ظلم‌ستیز ایران اسلامی، با حضور میلیونی و با شکوه خود و خلق حماس‌ای دیگر وحدت، عزت و اقتدار هویتی و بصیرت تاریخی خود را به نمایش گذاشتند و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند

این حضور حماسی که اولین ۱۳ آبان بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تباین ذاتی و ماهوی و تضاد ارزشی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانه‌های تاریخی، ریشه در جنبه‌های هویتی و بنیان‌های معرفتی انقلاب اسلامی دارد