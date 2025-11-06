پخش زنده
کانون ابنا الرضا زیر مجموعه دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی شهرستان اقلید به مناسبت روز نوجوان اقدام به برگزاری اردوی سهروزه فرهنگی، تربیتی و زیارتی برای نوجوانان نمود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،این برنامه به مناسبت ۱۳ آبان ماه روز نوجوان با حضور جمعی از نوجوانان دختر و همراهی مربیان فرهنگی در فضایی صمیمی، معنوی و پرشور در سفر به شهر مقدس قم برگزار شد.
زیارت بارگاه حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم و حضور در مسجد مقدس جمکران، بازدید از گلزار مطهر شهدا، نشستهای معرفتی و تربیتی با موضوعاتی همچون ایمان، استقامت و نقش نوجوانان در ادامه دادن راه شهدا از جمله برنامههای این سفر سه روزه بود.