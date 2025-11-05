معاون هماهنگ کننده سپاه ولیعصر خوزستان از اجرای برنامه سیر تشرف و راهیان پیشرفت با هدف آشنایی نوجوانان و جوانان با دستاورد‌های علمی، صنعتی و نظامی ۴۶ ساله انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این اقدامات ارزشمند در برابر هجمه‌های دشمن برای القای ناامیدی، باعث امیدآفرینی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ پاسدار عادل ساری در حاشیه قرارگاه راهیان پیشرفت اعلام کرد: راهیان پیشرفت به منظور آشنا کردن هرچه بیشتر نوجوانان و جوانان با پیشرفت‌های ۴۶ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اجرا می‌شود.

وی افزود: در برنامه سیر تشرف عزیزان از مظاهر پیشرفت صنعتی، علمی و همچنین نظامی بازدید می‌کنند.

معاون هماهنگ کننده سپاه خوزستان ادامه داد: اجرای چنین برنامه‌هایی در مبارزه با هجمه‌های دشمنان، پاسخ موثری است.

اعلام آمادگی واحد‌های صنعتی و مراکز دانش‌بیان برای میزبانی از راهیان‌نور

همچنین در ادامه مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان با اشاره به میزبانی قرارگاه راهیان‌نور از مدیران عامل مظاهر پیشرفت استان و جانشینان نواحی سراسر خوزستان، گفت: در این نشست تبادل نظر بسیار خوبی صورت گرفت و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های صنعت و انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

سرهنگ پاسدار سید ابراهیم احمدی فرد افزود: اکنون واحد‌های صنعتی، نیروگاه‌ها و مراکز دانش‌بیان استان آمادگی خود را برای میزبانی از زائران راهیان پیشرفت اعلام کرده‌اند.

وی بیان کرد: زائران عزیز پس از زیارت یادمان‌های مناطق عملیاتی، از مظاهر پیشرفت نیز بازدید کرده و از نزدیک با دستاورد‌های ۴۶ ساله انقلاب اسلامی در حوزه‌های صنعت، انرژی، کشاورزی و علوم آشنا می‌شوند.

مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه حضرت ولیعصر (عج) خوزستان گفت: این برنامه‌ها همواره در راستای امیدآفرینی، توطئه دشمنان برای ناامید کردن جامعه را خنثی می‌کنند.

قرارگاه راهیان‌نور با موضوع راهیان پیشرفت به همت سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری با شرکت مدیران عامل واحد‌های تولیدی، مدیران حراست، مدیران روابط عمومی، جانشینان نواحی، مسئولان اردویی نواحی، فرماندهان حوزه‌های کارمندی و کارگری استان خوزستان در اهواز برگزار شد.