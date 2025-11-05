پخش زنده
فرمانده انتظامی اسکو از کشف اموال مسروقه و دستگیری پنج متهم سرقت در بخش ایلخچی این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی سرهنگ حسین مسعودی گفت: پس از دریافت گزارشهایی در مورد سرقت احشام و موتورسیکلت در سامانه ۱۱۰ مأموران پلیس در بخش ایلخچی، با انجام اقدامات فوری عملیاتی، موفق به شناسایی و دستگیری سارق اصلی شدند.
وی افزود: متهم با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو و پلاک جعلی انتظامی، اقدام به سرقت میکرد.
فرمانده انتظامی شهرستان اسکو افزود: در این عملیات ۱۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی، یک رأس دام و مقداری چک بانکی مسروقه در خودروی متهم کشف و ضبط شد.
سرهنگ مسعودی خاطرنشان کرد: در پی این عملیات ۲ سارق و سه مالخر دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی ارزش اموال مسروقه را ۱۵ میلیارد ریال اعلام و به مالباختگان توصیه کرد برای پیگیری امور اداری این سرقت به مراجع قضائی و یا نیروی انتظامی مراجعه کنند.