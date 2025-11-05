فرمانده انتظامی میامی از دستگیری عامل درگیری و چاقو کشی منجر به جرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، سرهنگ سید مهدی موسوی گفت: با تماس شهروندان مبنی بر وقوع یک مورد درگیری منجر به ضرب و جرح، همراه با چاقو کشی در یکی از روستا‌های نردین، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس در محل مشاهده کردند یکی از طرفین درگیری به علت مجروحیت به بیمارستان اعزام و طرف مقابل متواری شده است.

سرهنگ موسوی از دستگیری عامل اصلی درگیری خبر داد و گفت: متهم در تحقیقات ماموران، علت و انگیزه خود را مشاجره لفظی و اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

پرونده در این رابطه تشکیل و تحت پیگرد قرار گرفت.