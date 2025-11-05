پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ در راستای تحقق اهداف مهم تعلیم تربیتی نظام آموزش عالی کشور، ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایفای نقش مؤثر بنگاههای اقتصادی در مسئولیت اجتماعی، این تفاهمنامه با هدف ارتقای رفاه و حمایت از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه ملی مهارت، بین «دانشگاه ملی مهارت»، «بنیاد حامیان دانشگاه ملی مهارت» و دو نهاد حامی علم منعقد شد.
محورهای همکاری دانشگاه ملی مهارت و دو نهاد حامی علم به شرح ذیل است:
تامین و تجهیز خوابگاههای دانشجویی و متاهلی با حمایت خیرخواهانه
مشارکت در تامین جهیزیه و ملزومات زندگی زوجین دانشجویی با رویکرد عزتمندانه
ارائه حمایتهای مالی و معیشتی ویژه به دانشجویان دارای معلولیت با شرایط خاص
همکاری در راهاندازی کارگاههای مهارتآموزی دانشجویان بر پایه مدل آموزشی «محصولمحور- Product Based Learning»
ترویج فرهنگ تعاون، انفاق و مسئولیت اجتماعی در میان دانشگاهیان و صنعتگران
مستندسازی و گزارشدهی شفاف فعالیتهای خیرخواهانه و مهارتی در سطح ملی
ارتقای کیفیت زندگی و فضای رفاهی دانشگاهیان از طریق تجهیز خوابگاهها
حمایت از ازدواج و تشکیل خانواده در میان دانشجویان و کارکنان دانشگاه
الگوسازی از تعامل دانشگاه و صنعت در قالب مسئولیت اجتماعی بنگاهها
بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی نشاندار کردن مالیات جهت توسعه زیر ساختهای رفاهی دانشگاه
گفتنی است هر یک از اعضا در راستای ایجاد بسترهای تحولگرایانه در حوزههای مرتبط به بحث و تبادلنظر پرداختند.