به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ هادی حق‌شناس در نشست صمیمی با تشکل‌های دانش‌آموزی گیلان که در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با گرامیداشت یوم‌الله ۱۳ آبان و یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز، بر ضرورت شناخت درست مسائل کشور تأکید کرد و گفت: وقتی جامعه نداند با چه مسائلی روبه‌رو است، توان حل آن را نیز نخواهد داشت؛ اما اگر مسائل اصلی شناسایی و اولویت‌بندی شود، بسیاری از مشکلات با خرد جمعی قابل حل است.

وی با بیان اینکه خانواده در مقیاس کوچک، شهر در مقیاس میانی و کشور در مقیاس بزرگ‌تر نیازمند نظم، همفکری و برنامه‌ریزی هستند، افزود: هر جا مردم و مدیران به نگاه مشترک رسیده‌اند، مشکلات آسان‌تر حل شده است.

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت نقش‌آفرینی نسل جدید در تصمیم‌سازی‌های کشور گفت: اگر امروز دانش‌آموزان ما بتوانند تنها سه یا چهار مسئله اساسی کشور را به‌درستی بشناسند و برای رفع آنها برنامه‌ریزی کنند، مسیر آینده ایران روشن‌تر و امیدوارکننده‌تر خواهد بود.

هادی حق‌شناس با تأکید بر اینکه «تحولات بزرگ از دل جوانی و باور به توان خود آغاز می‌شود»، خاطرنشان کرد: باید بپذیریم دختران و پسران این سرزمین هر دو در ساخت آینده ایران سهیم‌اند و جامعه‌ای موفق است که این ظرفیت را باور کند.

وی با اشاره به اهمیت استمرار گفت‌و‌گو و نشست‌های هم‌اندیشی در میان نسل نوجوان و جوان تصریح کرد: تشکل‌های دانش‌آموزی بستر تربیت مدیران آینده کشور هستند و باید این جریان فکری را تقویت کرد تا هیچ مسئله‌ای بدون اندیشه جمعی باقی نماند.

استاندار گیلان در ادامه با بیان اینکه امروز دنیا در حال دگرگونی است و نسل جدید با ابزار‌های دیجیتال و فناوری‌های نوین در حال شکل‌دهی به محیط اطراف خود است گفت: آموزش و پرورش باید نسل جوان را برای آینده آماده کند.

هادی حق شناس گفت: دانش‌آموزان باهوش و علاقه‌مند می‌توانند در رشته‌های مختلف علمی و مهندسی موفق شوند، اما توجه به آموزش‌های فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت فراوانی دارد.

وی افزود: در استان گیلان، بخش‌های جمعیت، صنعت، کشاورزی، گردشگری، فرهنگ و ارزش‌ها باید به‌صورت یکپارچه دیده شوند.

استاندار با تأکید بر لزوم بهره‌گیری درست از منابع طبیعی و ظرفیت‌های محیطی گفت: بسیاری از روستا‌ها و آثار تاریخی کشور به دلیل استفاده نادرست از منابع و بی‌توجهی به محیط زیست آسیب دیده‌اند و این یک هشدار جدی برای آینده کشور است.

هادی حق شناس با اشاره به ضرورت تقویت مهارت‌های فردی در میان نسل جوان، افزود: سه نکته برای دانش‌آموزان حیاتی است؛ مطالعه و کتاب‌خوانی که پایه رشد فکری است، بهره‌گیری از طبیعت و محیط‌های بکر برای فعالیت‌های خلاقانه و استقلال و مسئولیت‌پذیری در مواجهه با مسائل روزمره همچون تفکیک زباله از مبدا که کلید موفقیت فردی و جمعی محسوب می‌شود.

در پایان این نشست، نمایندگان تشکل‌های دانش‌آموزی از جمله حنانه مصداقی و ابوالفضل رضوی از سازمان دانش‌آموزی، ریحانه ابراهیمی از بسیج دانش‌آموزی، سید فاطمه سرآمد از اتحادیه انجمن‌های اسلامی، پریا عیسی‌خانی از جمعیت هلال‌احمر و مهدی پوراسکندر دانش‌آموز روشندل از سازمان بسیج دانش‌آموزی به بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود پرداختند.