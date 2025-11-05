پخش زنده
نخستین محموله کمکهای انسان دوستانه ایران در اختیار زلزله زدگان استان سمنگان افغانستان قرار گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ در پی زلزله اخیر در شهرستان " خُلم " استان سمنگان، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی انساندوستانه نخستین محموله کمکهای بشردوستانه خود شامل بیست و شش نوع داروی ضروری و چادر را برای آسیبدیدگان این حادثه به مقامات محلی تحویل داد. سرکنسول ایران در مزارشریف در سفر به سمنگان، ضمن ابراز همدردی با مردم افغانستان، بر ادامه همکاری و ارسال کمکهای بیشتر در صورت نیاز تأکید کرد. حمیدرضا احمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در مزارشریف، در سفر به سمنگان، ضمن دیدار با مسئولان محلی، کمکهای جمهوری اسلامی ایران، شامل دارو و چادر را به زلزله زدگان شهرستان خلم اهدا کرد.
وی در دیدار با معاون استانداری سمنگان گفت: دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران با خانوادههای زلزلهزده در شمال افغانستان، بویژه ساکنان شهرستان خلم، ابراز همدردی و همسویی میکند و آماده است همکاری همهجانبه با آسیبدیدگان داشته باشند.
وی افزود: ملتهای ایران و افغانستان دارای مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی هستند و همواره در طول تاریخ روابط نیک و حسنهای میان دو ملت برقرار بوده است.
مولوی خادم معاون استانداری سمنگان نیز از کمکهای بهموقع جمهوری اسلامی ایران به خانوادههای زلزلهزده قدردانی کرد و گفت: ملتهای ایران و افغانستان واقعاً دارای اشتراکات عمیق دینی، فرهنگی و تاریخیاند و همواره در طول تاریخ، چون دو برادر و همسایه نیک در کنار هم زیستهاند.