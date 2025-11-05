معاون توسعه حل اختلاف دادگستری خوزستان از راه‌اندازی هیات‌های صلح و سازش مددکاری با هدف ترویج فرهنگ گفت‌و‌گو، مدارا و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در محلات و خانواده‌ها در کلانتری‌ها و پاسگاه‌های انتظامی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی در حاشیه امضای تفاهم‌نامه‌ای مشترک با معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان، هدف از این همکاری مشترک را کاهش اطاله دادرسی، ارتقای رضایتمندی اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و انتظامی برای حل اختلافات محلی و خانوادگی برشمرد و اظهار کرد: بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی موظف است تا کارشناسان و مددکاران اجتماعی آشنا به فرهنگ صلح را شناسایی، بانک اطلاعاتی آنها را تهیه و هیات‌های صلح را در مراکز انتظامی مستقر کند.

وی افزود: شورای حل اختلاف نیز متعهد است از ظرفیت این هیات‌ها در حل‌وفصل پرونده‌های قضایی بهره‌برداری، دوره‌های آموزشی تخصصی برای اعضای آنها برگزار و ابلاغ رسمی فعالیت‌شان را صادر کند.

امانت‌بهبهانی با تاکید بر نقش مشارکت اجتماعی در فرآیند صلح و سازش، گفت: با استقرار هیات‌های صلح در محلات و کلانتری‌ها می‌توان بسیاری از اختلافات را پیش از ورود به دستگاه قضایی، به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کرد.

وی بیان کرد: این طرح با تاکید بر اخذ بازخورد و انجام اقدامات اصلاحی، تشکیل هیات‌های صلح با استفاده از واحد‌های مددکاری، شناسایی موارد قابل مصالحه و انجام اقدامات مصالحه و اخذ بازخورد از میزان کاهش ورودی پرونده از کلانتری به مراجع قضایی، گامی مهم در تقویت گفتمان صلح در جامعه به شمار می‌رود.

سرهنگ حکیم عبداللهی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان خوزستان با اشاره به مسئولیت فرهنگی پلیس، افزود: این همکاری می‌تواند به کاهش تنش‌های محلی، تقویت سرمایه اجتماعی و ارتقای احساس امنیت در جامعه کمک کند.