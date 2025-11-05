پخش زنده
استاندار اردبیل با تأکید بر لزوم مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیطزیست گفت: فرهنگ محیطبانی باید در جامعه نهادینه شود چرا که سازمان حفاظت محیطزیست بهتنهایی قادر به حل همه مسائل زیستمحیطی نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مسعود امامییگانه در دیدار با محیطبانان استان با تبریک روز ملی محیطبان اظهار کرد: محیطبانان، قهرمانان گمنام طبیعت هستند که با وجود دشواریهای فراوان، با عشق، ایثار و تعهد از میراث طبیعی کشور صیانت میکنند و تلاشهای این قشر زحمتکش کمتر دیده میشود، اما نقش آنان در حفظ محیطزیست و تنوع زیستی کشور بسیار حیاتی است.
وی با تأکید بر لزوم مشارکت سازمانهای مردمنهاد در حفاظت از محیطزیست افزود: فرهنگ محیطبانی باید در جامعه نهادینه شود چرا که سازمان حفاظت محیطزیست بهتنهایی قادر به حل همه مسائل زیستمحیطی نیست.
استاندار اردبیل گفت: فرهنگسازی و آموزش عمومی باید در اولویت برنامهها قرار گیرد و استفاده از ظرفیت رسانهها و فضای مجازی میتواند در ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.
امامییگانه با اشاره به ظرفیتهای طبیعی استان تصریح کرد: استان اردبیل از منابع غنی طبیعی و گونههای متنوع گیاهی و جانوری برخوردار است و حفاظت از اینگونهها بدون شک در سایه تلاش و فداکاری محیطبانان امکانپذیر است.
وی در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت بیان کرد: دولت حفاظت و صیانت از محیطزیست را یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داده است و لازم است توزیع منابع انسانی بهصورت متوازن انجام گیرد، چرا که تعداد نیروهای انسانی موجود محیطزیست پاسخگوی حجم بالای فعالیتها نیست و تأمین نیازهای محیطبانان و همکاری سایر دستگاهها در تقویت و حمایت از نیروهای این بخش ضروری است.