به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاردبیل مسعود امامی‌یگانه در دیدار با محیط‌بانان استان با تبریک روز ملی محیط‌بان اظهار کرد: محیط‌بانان، قهرمانان گمنام طبیعت هستند که با وجود دشواری‌های فراوان، با عشق، ایثار و تعهد از میراث طبیعی کشور صیانت می‌کنند و تلاش‌های این قشر زحمت‌کش کمتر دیده می‌شود، اما نقش آنان در حفظ محیط‌زیست و تنوع زیستی کشور بسیار حیاتی است.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در حفاظت از محیط‌زیست افزود: فرهنگ محیط‌بانی باید در جامعه نهادینه شود چرا که سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌تنهایی قادر به حل همه مسائل زیست‌محیطی نیست.

استاندار اردبیل گفت: فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند در ارتقای آگاهی عمومی نقش مؤثری ایفا کند.

امامی‌یگانه با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان تصریح کرد: استان اردبیل از منابع غنی طبیعی و گونه‌های متنوع گیاهی و جانوری برخوردار است و حفاظت از این‌گونه‌ها بدون شک در سایه تلاش و فداکاری محیط‌بانان امکان‌پذیر است.

وی در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت بیان کرد: دولت حفاظت و صیانت از محیط‌زیست را یکی از اولویت‌های اصلی خود قرار داده است و لازم است توزیع منابع انسانی به‌صورت متوازن انجام گیرد، چرا که تعداد نیروهای انسانی موجود محیط‌زیست پاسخگوی حجم بالای فعالیت‌ها نیست و تأمین نیازهای محیط‌بانان و همکاری سایر دستگاه‌ها در تقویت و حمایت از نیروهای این بخش ضروری است.