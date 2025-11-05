پخش زنده
طرح تشدید نظارت و بازرسی نهادههای دامی با هدف کنترل دقیق بازار و جلوگیری از تخلفات در شبکه واردات و توزیع نهادهها آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر نظارت و بازرسی بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در مرحله پنجم این طرح که از دیروز آغاز شده، بازرسیها بهصورت همزمان و سراسری در تمام استانها اجرا میشود و محور اصلی آن نظارت بر روند تامین، توزیع و قیمتگذاری نهادههای دامی شامل ذرت، کنجاله سویا و جو است و این طرح تا ثبات و آرامش بازار ادامه خواهد یافت.
محمد باقری شربیانی افزود: این طرح با همکاری سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت پشتیبانی امور دام و دادستانی ها و پلیس امنیت اقتصادی اجرا میشود و تمام حلقههای زنجیره از واردکنندگان تا عاملان توزیع و خردهفروشان در دامنه نظارت قرار دارند.
وی با بیان این که یکی از مهمترین اهداف این طرح، صیانت از حقوق تولیدکنندگان دام و طیور و جلوگیری از سوءاستفاده در بازار نهادهها است، تاکید کرد: هیچگونه تخلف، گرانفروشی از طریق پُشت فاکتوری یا دو فاکتوری، عرضه خارج از شبکه یا احتکار نهادههای دامی قابلاغماض نیست و با متخلفان برخورد جدی و قانونی صورت میگیرد.
شربیانی با بیان اینکه از ابتدای امسال ۳۱۵ پرونده تخلف برای بازرگانان و شرکتهای واردکننده نهادههای دامی تشکیل شده است، تصریح کرد؛ در صورت احراز اخلال، گزارش آن برای رسیدگی به مراجع قانونی ذی صلاح ارسال می شود.