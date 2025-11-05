به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه بیان کرد: دانش‌آموزان خوزستانی با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین در قالب حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان نیازمند، جلوه‌ای از ایمان، همدلی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود:حمایت از ایتام تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه تمرینی برای ساختن نسلی است که ارزش‌های انسانی، نوع‌دوستی و یاری نیازمندان را در زندگی خود قرار داده است که این اقدام ارزشمند، نشانه‌ای از تربیت اصیل و اخلاقی نوجوانان استان محسوب می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان همچنین از مردم خیر و نیکوکار استان دعوت کرد تا در این مسیر همراه شوند و گفت: نیکوکاران می‌توانند از طریق کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷**کمک‌های نقدی خود را برای ایتام و محسنین واریز کنند یا با حضور در پایگاه‌های حامی‌یابی کمیته امداد و یا ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱، فرزندان معنوی خود را انتخاب نمایند.

شیبه عنوان کرد: هفته بسیج دانش‌آموزی فرصتی برای بازخوانی ارزش‌هایی، چون ایثار، همدلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه آینده ساز کشور است.

در حال حاضر ۳۵ هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد استان هستند.