مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان از مشارکت یک هزار و ۲۰۰ دانشآموز استان در طرح حمایت از ایتام زیر پوشش این نهاد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه بیان کرد: دانشآموزان خوزستانی با پیوستن به طرح اکرام ایتام و محسنین در قالب حمایت مادی و معنوی از دانش آموزان نیازمند، جلوهای از ایمان، همدلی و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
وی افزود:حمایت از ایتام تنها یک اقدام خیرخواهانه نیست، بلکه تمرینی برای ساختن نسلی است که ارزشهای انسانی، نوعدوستی و یاری نیازمندان را در زندگی خود قرار داده است که این اقدام ارزشمند، نشانهای از تربیت اصیل و اخلاقی نوجوانان استان محسوب میشود.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خوزستان همچنین از مردم خیر و نیکوکار استان دعوت کرد تا در این مسیر همراه شوند و گفت: نیکوکاران میتوانند از طریق کد دستوری #۰۶۱*۸۸۷۷**کمکهای نقدی خود را برای ایتام و محسنین واریز کنند یا با حضور در پایگاههای حامییابی کمیته امداد و یا ارسال عدد یک به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱، فرزندان معنوی خود را انتخاب نمایند.
شیبه عنوان کرد: هفته بسیج دانشآموزی فرصتی برای بازخوانی ارزشهایی، چون ایثار، همدلی و مسئولیت اجتماعی در جامعه آینده ساز کشور است.
در حال حاضر ۳۵ هزار یتیم زیر پوشش کمیته امداد استان هستند.