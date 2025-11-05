به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،دوره تربیت ممتحن حفظ عمومی قرآن با حضور مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم سازمان دارالقرآن در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمد منصوری با اشاره به اینکه دوره تربیت ممتحن حفظ قرآن کریم با حضور محمدمهدی بحرالعلوم، مسئول دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم سازمان دارالقرآن الکریم روز‌های پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود، افزود: این برنامه در قالب ۲ دوره آموزشی مجزا ویژه توانمندسازی ممتحنین مجاز آزمون‌های حفظ عمومی و نیز تربیت ممتحنین جدید با حضور حافظان دارای مدرک حفظ استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه ثبت‌نام از علاقه‌مندان انجام گرفته و در مجموع ۸۰ حافظ استان در این دوره‌ها شرکت می‌کنند، گفت: دوره اول ویژه توانمندسازی و بازآموزی ممتحنین مجاز ثبت شده در سامانه حفظ عمومی است که حفاظ از صبح تا ظهر پنجشنبه در این کارگاه شرکت می‌کنند.

منصوری افزود: دوره دوم نیز از بعدازظهر پنجشنبه تا عصر جمعه ویژه حافظان ۱۰ جز به بالا است که مدرک تربیت ممتحن حفظ عمومی ندارند و علاقه‌مند به دریافت این مدرک و همکاری با مراکز مجاز آزمون‌های حفظ عمومی هستند.

وی با تصریح اینکه در حال حاضر نام قریب به ۱۰۰ مرکز مجاز حفظ عمومی شامل مؤسسات قرآنی، خانه‌های قرآن و مراکز دارالقرآن آموزش و پرورش در سراسر استان در سامانه حفظ ثبت شده است، گفت: البته برخی از این مراکز چندان فعال نیستند و شرط فعال بودن، برگزاری حداقل شش دوره حفظ در طول سال و ثبت در سامانه است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان گفت: تا کنون قریب به ۵۰۰ حافظ در استان توانستند مدرک حفظ عمومی دریافت کنند.