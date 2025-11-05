فرمانده انتظامی شهرستان گرمی، از کشف حدود ۱۰۰ تن گندم، ۵۰ تن جو و ۳۰ تن پیاز احتکار شده به ارزش ۵۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ طاهر فعال، اظهار کرد:‌ در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ناامن‌کنندگان اقتصاد کشور و در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی لازم از احتکار و محل دپوی مقادیر زیادی گندم، جو و پیاز در یک انباری واقع در روستای شهماربیگوی شهرستان گرمی، با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام و ۲ نفر را در این رابطه دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گرمی تصریح کرد: با انجام بررسی‌های تخصصی و تحقیقات میدانی، صحت گزارش دریافتی برای پلیس محرز شد که با تشکیل اکیپ عملیاتی مأموران پلیس آگاهی، به محل اعزام و در بازرسی از انبار حدود ۱۰۰ تن گندم، ۵۰ تن جو و ۳۰ تن پیاز احتکار شده را کشف کردند.

فعال گفت: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کالا‌های کشف شده ۵۰ میلیارد ریال است که در این راستا محتکران با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.