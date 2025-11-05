پخش زنده
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی امسال با حضور پرشورتر جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ آبان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ حضور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۱۳ ابان امسال پرشورتر از سالهای گذشته بود.
راهپیمایی ۱۳ آبان امسال در حالی برگزار شد که مردم سراسر دنیا به ویژه جوانان و نوجوانانی شاهد به خاک و خون کشیدن هم سن و سالان خودشان در جنگ ۱۲ روزه ایران و مقاومت مردم در غزه بودند.
شرکت کنندگان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، بار دیگر بر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر زیادهخواهیهای دشمنان تأکید کردند.
راهپیمایان در این مراسم با شعارهای مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل، خشم و انزجار خود را از مستکبران جهانی و جنایات رژیم صهیونیستی ابراز کردند.
آنان با حضور گسترده و پرشور در این راهپیمایی بر مقابله با توطئههای دشمنان و ایستادگی مقابل قلدری و زورگویی آمریکا تاکید کردند.