معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: پنج هزار و ۳۰۰ پرونده تخلف صنفی در هفت ماه امسال با انجام بازرسی‌های گسترده از بازار استان تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام جباری بیان کرد: ۴۱ هزار مورد بازرسی از بازار استان در مدت یاد شده انجام شده و از همه دستگاه‌های ناظر درخواست می‌شود برای نظارت بیشتر و بهتر بر بازار با این مجموعه همکاری کنند.

وی نظارت بر قیمت کالا‌های اساسی را اولویت اصلی این معاونت دانست و افزود: نظارت بر مایحتاج اصلی و کالا‌های اساسی به‌شکل شبانه‌روزی در حال انجام است.

جباری با اشاره به دلایل افزایش و نوسانات قیمت کالا‌ها در بازار استان عنوان کرد: احتکار و عدم رعایت قیمت‌های مصوب از عوامل افزایش قیمت کالا محسوب می‌شود و در همین راستا نظارت بر بازار شدت بیشتری گرفته و به‌صورت مستمر بر تامین و توزیع کالا‌هایی مانند برنج، روغن، لبنیات و گوشت نظارت می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: بیشترین موارد تخلف مربوط به گروه‌های مواد خوراکی، پوشاک، نان، میوه و تره‌بار و لوازم یدکی خودرو بوده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت مرغ در بازار استان خوزستان تصریح کرد: در حال حاضر قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ یک میلیون و ۳۵۰ هزار ریال است که در کمتر از ۲۰ روز گذشته، این کالا با نرخ یک میلیون و ۴۴۰ هزار ریال به فروش می‌رسد.