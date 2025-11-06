به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

سمنان

_ خیابان اطلسی اصلی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

- خیابان اطلسی دوم از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر