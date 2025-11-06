پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز چهارشنبه چهاردهم آبان ماه به شرح ذیل انجام میشود.
سمنان
_ خیابان اطلسی اصلی واقع درشهرک گلستان از ساعت ۰۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان اطلسی دوم از ساعت ۱۲:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر