مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران گفت: طبق آخرین آمار، بیش از ۲۲ میلیون تردد بین‌استانی در سامانه‌های ثبت تردد ثبت شد که نشان‌دهنده افزایش جابه‌جایی مسافر و کالا در استان‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران، در این خصوص گفت: در مهرسال‌جاری بر اساس داده‌های سامانه‌های هوشمند نظارتی، ۲۲ میلیون و ۳۰۶ هزار و ۱۵۶ تردد بین‌شهری در محورهای استان تهران به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۰۱/۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی اذعان داشت: طبق اطلاعات استخراج‌شده از سامانه‌های پلاک‌خوان، در مهر حدود ۷ میلیون و ۲۵۶ هزار خودروی یکتا با ترکیب مبدأ استانی در محورهای برون‌شهری استان تهران رویت شده‌اند. از این پلاک‌ها حدود ۶ میلیون و ۹۱۰ هزار پلاک مربوط به وسایل نقلیه شخصی بوده است.

مهرداد جهانی تصریح کرد: طبق داده‌های تحلیلی، از مجموع ترددهای ثبت‌شده، ۷ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۷۲۱ مورد از مبدأ استان تهران انجام شده است و همچنین استان‌های البرز، قزوین و مازندران بالاترین سهم را در بین مقاصد داشته‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران درباره ماندگاری خودروهای غیربومی در استان نیز اظهار داشت: بیش از ۵۰۰ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۳۲ درصد از کل خودروهای غیربومی، بین یک تا چهار روز در استان تهران اقامت داشته‌اند.

این مقام مسئول با اشاره به متوسط تردد روزانه ۷۴۳ هزار و ۵۳۹ وسیله نقلیه در مهرماه گفت: بیشینه حجم تردد در این بازه در روز چهارشنبه ۱۶ مهر به ثبت رسیده است که ۷ درصد آن وسایل نقلیه سنگین می‌باشد.

جهانی در پایان به اهمیت وب‌سایت و اپلیکیشن ۱۴۱ به‌عنوان منابعی هوشمند و سریع اشاره و تصریح کرد: این سامانه با ارائه اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت راه‌ها و پایش ترافیک، به برنامه‌ریزی بهتر سفر و ارتقای ایمنی سفرها کمک شایانی می‌کند. از این‌رو کاربران می‌توانند از طریق تماس تلفنی، مراجعه به وب‌سایت و اپلیکیشن سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی مطلع شوند.