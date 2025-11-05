طرح انتقال آب به روستا‌های دوپلان و گل سفید شهرستان کیار با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان کیار گفت: محل تامین آب این خط انتقال از چشمه بنه کوه گورمیزه است که تاکنون برای اجرای این طرح بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدی افزود: همچنین اجرای آسفالت بیش از ۳۰ کیلومتر معابر روستا‌های گل سفید و دوپلان از دیگر خدمات قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در این منطقه بود.

وی افزود: با افتتاح و بهره‌برداری از این طرح، بیش از ۴۰۰ خانوار از مزایای اجرای این خط انتقال بهره‌مند خواهند شد.