طرح انتقال آب به روستاهای دوپلان و گل سفید شهرستان کیار با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،فرماندار شهرستان کیار گفت: محل تامین آب این خط انتقال از چشمه بنه کوه گورمیزه است که تاکنون برای اجرای این طرح بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
محمدی افزود: همچنین اجرای آسفالت بیش از ۳۰ کیلومتر معابر روستاهای گل سفید و دوپلان از دیگر خدمات قرارگاه محرومیت زدایی ارتش در این منطقه بود.
وی افزود: با افتتاح و بهرهبرداری از این طرح، بیش از ۴۰۰ خانوار از مزایای اجرای این خط انتقال بهرهمند خواهند شد.