مشاور ارشد سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به ضرورت حرکت کشور به سمت توسعه انرژیهای پاک، زنجان را یکی از استانهای مستعد در ایجاد نیروگاههای خورشیدی معرفی کرد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مازیار عبدی در همایش تخصصی بررسی مدلهای سرمایهگذاری نیروگاههای خورشیدی با بیان اینکه اقتصاد انرژی خورشیدی امروز یک مسیر عقلانی و آیندهمحور برای تأمین انرژی است،گفت: مصرف برق کشور سالانه بین پنج تا هفت درصد رشد دارد و با توجه به گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی، انتظار میرود ناترازی انرژی در سالهای آینده افزایش یابد.
وی ادامه داد: تولید برق صنعتی فرآیندی بسیار هزینهبر و پیچیده است، اما در نهایت با بهایی ناچیز عرضه میشود و این تناقض نشان میدهد که توسعه تجدیدپذیرها دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی غیرقابل چشمپوشی برای امنیت انرژی کشور است.
عبدی با اشاره به مزیتهای استان زنجان در حوزه انرژی خورشیدی گفت: این استان علاوه بر شرایط مناسب تابشی، از ظرفیت سرمایهگذاری و زیرساختهای لازم برای گسترش نیروگاههای خورشیدی برخوردار است و میتواند به قلب تپنده انرژی خورشیدی در شمالغرب کشور تبدیل شود.
مشاور ارشد ساتبا در پایان تاکید کرد: حرکت به سمت انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه خورشیدی یک ضرورت حیاتی برای آینده است و لازم است استانها همچون زنجان از فرصتهای موجود بهرهبرداری کامل داشته باشند.