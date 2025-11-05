به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از اجرای بیش از ۱۳۰۰ برنامه در هفته کتاب و کتابخوانی در استان خبر داد و گفت: کتابخانه عمومی امام‌زاده یحیی بابل با اعتبار ۵۰ میلیارد ریال بازسازی و تجهیز شده است.

مرضیه فلاح کردآبادی در حاشیه سفر به رامسر و بازدید از کتابخانه عمومی احمدنژاد گفت: هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار از ۲۳ تا ۲۹ آبان ماه با شعار "بخوانیم برای ایران" در سراسر استان برگزار می‌شود.

وی در خصوص برنامه‌های این هفته افزود: از جمله برنامه‌های مهم این هفته می‌توان به ویژه‌برنامه روز کتابدار در ۲۸ آبان، رونمایی از کتاب در سراسر استان، نقد و بررسی کتاب و تجلیل از کتابداران برتر ملی و استانی اشاره کرد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران با اشاره به آمار کتابخانه‌های استان گفت: هم‌اکنون ۱۲۳ کتابخانه عمومی با ۳۰۳ کتابدار در استان مازندران فعالیت دارند.

وی از راه‌اندازی بخش نویسندگان رامسر در کتابخانه عمومی احمدنژاد این شهرستان خبر داد و گفت: این طرح به عنوان یک الگو در استان معرفی شده و در گفت‌وگو با دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، در حال ملی شدن است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران: بازدیدهای شهرستانی در دستور کار جدی است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران از برنامه‌ریزی برای بازدیدهای شهرستانی خبر داد و گفت: از تریبون نمازجمعه برای ترویج کتابخوانی استفاده کرده و وصول عادلانه نیم‌درصد از شهرداری‌ها را پیگیری می‌کنیم.

دکتر مرضیه فلاح‌کردآبادی اظهار داشت: بازدیدهای شهرستانی در دستور کار جدی است تا ضمن حضور میدانی از نزدیک با ظرفیت‌ها و مطالبات شهرستان‌ها بیشتر آشنا و نسبت به رفع آنها اقدام نماییم.

وی در تشریح برنامه‌های خود افزود: در این دیدارها با ائمه جمعه شهرستان‌ها دیدار می‌کنیم تا از تریبون مؤثر نمازجمعه در جهت ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده نماییم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی مازندران همچنین بر همکاری با فرمانداران تأکید کرد و گفت: در نشست با فرمانداران ضمن بهره‌مندی از ظرفیت‌های نمایندگان عالی دولت در شهرستان‌ها، اعضای حقیقی و حقوقی کتابخانه‌ها را همراه می‌نماییم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین مالی کتابخانه‌ها اشاره کرد و افزود: هم‌اینک از شهرداری‌ها دریافت نیم‌درصد به صورت مرتب و عادلانه داریم چون این بودجه‌ها در تحقق اهداف مدیران ما در شهرستان‌ها کمک می‌نماید.