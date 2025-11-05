پخش زنده
سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در تفاهمنامهای بر واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سازمان امور اراضی کشور، روسای سازمانهای امور اراضی و نظام مهندسی کشاورزی صبح امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ با امضای تفاهمنامهای بر لزوم همکاری و هم افزایی در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تکالیف وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر واگذاری وظایف غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و اصلاحات و الحاقیههای بعدی آن و مراکز موضوع قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، تاکید کردند.
استفاده از خدمات مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی یا اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو نظام مهندسی به منظور اجرای وظایف غیرحاکمیتی امور اراضی موضوع این تفاهمنامه است که به امضای داور نامدار و حجتاله علیمحمدی رؤسای دو سازمان رسید.
نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور در باره این تفاهمنامه گفت: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و اعضای آن که فارغالتحصیلان کشاورزی هستند ظرفیت خوبی برای نظارت کارشناسی بر طرحهای واگذاری زمین برای فعالیتهای کشاورزی، تولیدی و صنعتی دارند و امیدواریم با امضای این تفاهمنامه همکاری بیشتری بین دو سازمان ایجاد شده و نظارت بر واگذاریها و تغییر کاربریها به نحو مطلوبتری انجام شود.
علی محمدی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نیز با تاکید بر اینکه تمام فعالیتها باید در قالب سامانه انجام شود تا هیچ گونه شبههای در سلامت فعالیتها وجود نداشته باشد، اظهار داشت: حضور کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به عنوان ناظر کمک شایانی به سازمان امور اراضی کشور کرده است.