به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ناصر عتباتی در بازدید از مجتمع محاکم صلح ارومیه با اشاره به رسیدگی ۳۳ هزار و ۴۶۶هزار پرونده در ۱۹ شعبه دادگاه صلح ارومیه طی ۷ ماهه امسال بیان کرد: دادگاه‌های صلح که یک تاسیس حقوقی جدید است و کمک بزرگی برای تسریع و دقت در رسیدگی به دعاوی مردم با رویکرد صلح و سازش محسوب می‌شود.

عتباتی همچنین به سازش ۱۴۲۳پرونده‌ در شعب شورای حل اختلاف در معیت محاکم صلح نیز اشاره کرد و گفت: این میزان سازش نشان از تاثیر تلاش کارکنان شورای حل اختلاف در اصلاح ذات‌البین و تبیین فرهنگ صلح و سازش در جامعه است.

مقام ارشد قضایی استان به کلیه قضات و کارکنان محاکم صلح و شورای حل اختلاف تاکید ‌به اهتمام ویژه به سازش کرد و افزود: آنچه که فصل خصومت می کند و طرفین را از محکمه راضی نگه می دارد حل وفصل اختلافات آنان با سازش و رفع کدورت بین آنهاست که یقینا اجر و پاداش الهی هم در این است.