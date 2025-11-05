مسئول تکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به اهمیت فرهنگ فاطمی و تبیین آن در مسیر مقاومت گفت: فرهنگ فاطمی یعنی باور به جایگاه مادری است؛ مادری فاطمه زهرا (س) ایثار را به تمام شکوه و بزرگی معنا تبیین کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، حجت الاسلام کیا حیرتی با حضور در سیمای البرز و برنامه امروز البرز با محوریت چهارشنبه‌های امام رضایی گفت: فرهنگ یک چارچوب مبنایی است که تعاریف مختلف را از موضوع‌های مختلف در بر می‌گیرد، فرهنگ فاطمی یعنی باور به جایگاه مادری است؛ مادری فاطمه زهرا (س) ایثار را به تمام بزرگی و معنا تبیین کرد.

وی با بیان اهمیت باور رسیدن به قله در میان نوجوانان و جوانان بیان کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها را با باور به فرهنگ فاطمی که ایثار را به تمام منزلت و شکوه در جایگاه خانواده و دفاع از ولایت معنا کرد.

حجت الاسلام کیاحیرتی تصریح کرد: انقلاب برای نوجوان و جوانی که امروز به باور استکبارستیزی رسیده است به معنای تبیین اندیشه انقلاب اسلامی و اهمیت فرهنگ مقاومت است.

مسئول تکریم سازمان تبلیغات اسلامی استان البرز خاطرنشان کرد: سید حامد مرتضوی یک جوان از یک خانواده فرهنگی، امروز مدال طلای جهان را برای البرز به ارمغان آورد و امروز نماد یک باور در مسیر رسیدن قله است؛ آن چنان که شهید بهنام محمدی و شهید حسین فهمیده الگوساز‌های عملی استان البرز هستند.