مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از تکمیل عملیات حفاری و بهره‌برداری از دو حلقه چاه در فاز ۱۴ پارس جنوبی خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این چاه‌ها، ظرفیت برداشت گاز غنی از این فاز حدود ۴ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تورج دهقانی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تکمیل چاه‌های باقی‌مانده طرح‌های ۳۵ ماهه پارس جنوبی اظهار کرد: عملیات تکمیل دو حلقه چاه این فاز از مرداد امسال آغاز شد و خوشبختانه با تلاش متخصصان و کارکنان عملیاتی، این دو چاه هم‌اکنون در مدار تولید قرار گرفته‌اند و سبب افزایش ظرفیت تولید در میدان پارس جنوبی شده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت این افزایش تولید در آستانه فصل سرد سال تأکید کرد: آمادگی کامل تأسیسات و چاه‌های تولیدی در میدان مشترک پارس جنوبی، نقش مهمی در تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان و مدیریت تراز انرژی ایفا می‌کند.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس اجرای مستمر پروژه‌های تکمیلی در سکو‌های تولیدی میدان مشترک پارس جنوبی را از اولویت‌های این شرکت برشمرد و گفت: به همین منظور تلاش می‌شود تا حداکثر ظرفیت برداشت گاز از میدان مشترک پارس جنوبی حفظ و از افت فشار چاه‌ها جلوگیری به عمل آید تا سوخت‌رسانی پایدار به بخش‌های خانگی، صنعتی و نیروگاهی کشور تضمین شود.