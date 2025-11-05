پخش زنده
رئیس هیات ورزش بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان از آغاز المپیاد ورزشی منطقهای کشوری این هیات در شهر اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال فتاحی اظهار کرد: این المپیاد ورزشی از ۱۴ تا ۱۶ آبان در رشتههای شطرنج، دارت، تنیسرویمیز و پتانک در گروه دیابت کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار میشود.
وی با اشاره به برگزاری این المپیاد در هر دو بخش آقایان و بانوان در دو رده سنی زیر ۳۵ سال و بالای ۳۵ سال، گفت: در این دوره از مسابقات ۵۰ نفر از استانهای چهارمحال و بختیاری، کهگلویه و بویراحمد، بوشهر، اروند، قم و خوزستان حضور خواهند داشت که خدا را شاکریم که تمامی هزینههای غذا و میان وعده و اسکان در هتل فرهیختگان اهواز و نیز جام و مدالها را به مدت سه روز تقبل کردهایم. ضمن این که مراسم اختتامیه به صورت باشکوه و با اهداء مدال، حکم و جام قهرمانی در دو بخش، طبق روال همیشگی برای ورزشکاران برتر و اهدای هدایا به تمامی شرکت کنندگان را به بهترین شکل ممکن برای با ارادهترین ورزشکاران عزیز مهیا کردهایم.
رئیس هیات بیماران خاص و پیوند اعضاء خوزستان خاطرنشان کرد: استقبال از مسابقات بسیار خوب بوده است و مطمئنا برگزاری چنین رویدادهایی در روحیه ورزشکاران هیات ما که ورزشکارانی خاص محسوب میشود، تاثیر بسیاری دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: از روزی که خدمت این عزیزان در هیات بودهام تمامی مسابقات استانی، المپیادهای کشوری و اردویهای تیم ملی را در هتلهای بسیار باکیفیت اهواز علیرغم هزینههای سنگین به تنهایی به دوش کشیدهام و در تمام این برنامهها سنگ تمام گذاشتهام، زیرا معتقدم برای این ورزشکاران بائو بهترین شرایط را فراهم کرد.