پخش زنده
امروز: -
با هدف تنظیم بازار ، حدود یک هزار و ۳۰۰ تن برنج با نرخ مصوب دولتی در استان اصفهان توزیع می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر کل غله و خدمات بازرگانی اصفهان گفت:این میزان برنج وارداتی و دولتی برای حمایت از مصرف کنندگان نهایی و خانوارها در اختیار فروشگاههای زنجیرهای و کاسبان امین در شهرها و روستاهای استان اصفهان قرار میگیرد.
محسن ضیایی افزود: نمایندگان این تشکلها میتوانند با مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خود و با در دست داشتن معرفینامه برای تحویل سهمیه اختصاصی اقدام کنند.
وی اضافه کرد: هیچ گونه کمبود کالاهای اساسی از جمله گندم، آرد، شکر، برنج و روغن در استان وجود ندارد و هم اکنون بیشتر از نیاز سه ماهه در استان ذخیرهسازی شده است.
ضیایی درخصوص قیمت تمام شده این محصول برای مصرف کننده هم گفت: وظیفه ما صرفا توزیع است و قیمت فروش در فروشگاه های زنجیرهای و تعاونیها، توسط کارگروه تنظیم بازار استان مشخص و اطلاع رسانی خواهد شد.