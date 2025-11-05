به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در حاشیه جلسه هیات دولت و در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص سفر مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه به عمان گفت: سفر ایشان برای گفت‌و‌گو‌های سیاسی دوره‌ای بوده که فکر میکنم هر ۶ ماه یکبار در ایران و عمان برگزار می‌شود.

عراقچی همچنین در پاسخ به این سوال که شما اعلام کردید ما در خصوص موضوعات موشکی مذاکره نمی‌کنیم، آیا طرف آمریکایی چنین موضعی را مطرح کرده است، گفت: بحث موشکی و بحث منطقه‌ای همیشه مطرح بوده موضع ما هم همیشه روشن بوده است. اگر احیاناً مذاکره شکل بگیرد تنها در خصوص هسته‌ای خواهد بود.

وزیر امور خارجه در خصوص دو تبعه فرانسوی زندانی در ایران نیز گفت: آنها تحت عنوان جاسوس محکوم شده بودند که قوه قضاییه شب گذشته اعلام کرد مشمول رافت اسلامی قرار گرفتند. تبعه ما خانم اسفندیاری نیز آزاد و در سفارت ما هستند.