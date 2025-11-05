۱۵۰ سری جهیزیه طرح قرار دوازدهم با هدف کمک به زوج‌های جوان و کم‌برخوردار مازندرانی به صورت نمادین در آستان مقدس امامزاده ابراهیم آمل انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ توزیع ۱۵۰ سری جهیزیه طرح قرار دوازدهم با هدف کمک به زوج‌های جوان و کم‌برخوردار مازندرانی به صورت نمادین در استان مقدس امامزاده ابراهیم آمل انجام شد.

حجت الاسلام مسعود قربانی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف وامورخیریه مازندران گفت: توزیع نمادین حدود ۲۰ سری ازاین جهیزیه‌ها در طرح قرار دوازدهم به صورت نمادین استانی با حضور مدیران مراکز خیریه شهرستان آمل در مرکز فرهنگی قرآنی افق آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع) این شهرستان انجام شد.

وی، ارزش ریالی هر سری جهیزیه را که شامل ظروف آشپزخانه، پنکه، بخاری گازی، یخچال، لباسشویی به عنوان کالا‌های ضروری خانواده‌ها می‌شود، حدود ۱۵۰ میلیون تومان به قیمت تولید کارخانه‌ای اعلام کرد و افزود: جهیزیه‌ها از کالا‌های ایرانی و باکیفیت در مجموع به ارزش بیش از ۲۲ و ۵۰۰ میلیارد ریال به قیمت تولید کارخانه‌ای خرید و به زوج‌های کم برخوردار برای شروع زندگی مشترک آنها تحویل داده شد.

معاون معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران اضافه کرد: طرح «قرار دوازدهم» یکی از طرح‌های بسیار خوب و فاخر سازمان اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور است که در چند سال اخیر به نام و یاد امام زمان (عج) اجرا می‌شود.

حجت‌الاسلام قربانی با بیان اینکه اداره اوقاف وامورخیریه و شورای هماهنگی خیریه اوقاف شهرستان آمل دراجرای طرح قراردوازدهم پیشگام درسطح استان از زمان شروع این طرح تاکنون بوده است، اظهار کرد: امید است فعالیت منظم و با برنامه طرح قرار دوازدهم به خصوص توزیع جهیزیه در کنار توزیع بسته‌های معیشتی هر ماه توسط اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل، کانون خدمت رضوی آستان مقدس امامزاده ابراهیم (ع)، خادمان افتخاری و گروه خیریه جهادی و فرهنگی امام حسن مجتبی (ع) درسطح دیگرشهر‌های استان وحتی کشوری نیز مطرح و الگو شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه تشویق خیران در راستای کمک به تامین مایحتاج زندگی افراد نیازمند و نیز امر تسهیل ازدواج جوانان، تهیه جهیزیه، کمک هزینه خرید مسکن در دستور کار قرار دارد، یادآورشد: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران با همکاری مراکزخیریه وخیران بنا دارد، در طرح «قرار دوازدهم» به نام و یاد امام زمان (عج) در روز دوازدهم هر ماه این خدمت ویژه را به مردم وجامعه هدف مورد نظر انجام دهد.