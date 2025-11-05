پخش زنده
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی از برنامهریزی برای افزایش ۱۲۰ مگاواتی ظرفیت تولید برق استان تا تابستان سال آینده خبر داد و گفت: با تحقق این هدف، نیمی از خاموشیهای تابستانی در استان برطرف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طاهر کیامهر در تور رسانهای بازدید از نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی اظهار کرد: دولت طی سال گذشته توسعه انرژیهای تجدیدپذیر بهویژه نیروگاههای خورشیدی را در دستور کار قرار داده و این مسیر تنها راه پایدار برای عبور از ناترازی انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی است.
وی افزود: تاکنون ۲.۵ مگاوات از چهار فاز نیروگاه خورشیدی شهرستان خوی آماده بهرهبرداری است و تنها اتصال آن به شبکه برق منطقهای باقی مانده است. همچنین ۲.۵ مگاوات دیگر در مرحله خرید تجهیزات قرار دارد و پیشبینی میشود در مجموع ۱۰ مگاوات ظرفیت جدید تا پیک مصرف سال آینده وارد مدار شود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گفت: تابستان امسال ناچار شدیم حدود ۲۰۰ مگاوات خاموشی برنامهریزینشده اعمال کنیم. ورود ۱۰ مگاوات جدید تنها از محل این پروژهها میتواند تا پنج درصد از این کمبود را جبران کند.
وی در ادامه از صدور چهار هزار مجوز اولیه برای احداث نیروگاههای خورشیدی در سطح استان خبر داد و گفت: تاکنون برای ۸۰۰ مگاوات زمین تخصیص یافته و حدود ۸۰ مگاوات از این طرحها به مرحله اجرای فنی رسیده است.
کیامهر با اشاره به برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت ادارات و ساختمانهای عمومی در توسعه انرژی خورشیدی افزود: تاکنون ۱۹ اداره در استان برای نصب سامانه خورشیدی اقدام کردهاند و طبق تفاهمنامه با سازمان نظام مهندسی، ساختمانهای بالای چهار طبقه نیز موظف به استفاده از سامانههای خورشیدی خواهند بود.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون سه مگاوات نیروگاه خورشیدی خانگی به بهرهبرداری رسیده و ۲۴ مگاوات دیگر نیز در دست اجراست که با تحقق این برنامهها، مجموع ظرفیت نیروگاههای خورشیدی استان تا سال آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت.