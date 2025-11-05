توزیع ۲ هزار و ۵۰۰ تن جو در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان با اشاره به اینکه در تأمین نهاده‌هایی مانند ذرت و کنجاله سویا هیچ مشکلی وجود ندارد گفت: در روز‌های اخیر حدود هزار تن از این نهاده‌ها توزیع شده و آمادگی لازم برای ادامه توزیع در هفته آینده فراهم است.

جهان‌آرا با اشاره به دغدغه دامداران در خصوص کمبود جو افزود: مجوز توزیع ۲۵۰۰ تن جو در استان صادر شده است.

وی ادامه داد: از این میزان، ۱۵۰۰ تن ذخیره‌سازی شده و هزار تن دیگر نیز در حال تخلیه در انبارها است و توزیع آن از اوایل هفته آینده در سراسر استان آغاز می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان گفت: پس از این دوره، انبار‌های استان در حال تکمیل است و نهاده‌های خریداری‌شده از بندر امام در حال حمل به استان می‌باشد.

جهان آرا اضافه کرد: وظیفه این شرکت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده است و در جریان جنگ ۱۲ روزه، نزدیک به ۸ هزار تن نهاده دامی در سطح استان توزیع شد که اقدامی بی‌سابقه به شمار می‌رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: از ابتدای امسال حدود ۵۰ هزار تن نهاده دامی شامل جو، ذرت و کنجاله سویا بین دامداران، مرغداران و تولیدکنندگان استان توزیع شده است.

رضا فرازی افزود: بخش قابل توجهی از این میزان، توسط شرکت پشتیبانی امور دام استان تأمین و توزیع شده که سهم این شرکت بیش از ۱۵ هزار تن بوده است.

فرازی همچنین از توزیع ۶۰۰ تن گوشت قرمز و مرغ از ابتدای سال تاکنون برای تنظیم بازار خبر داد و اضافه کرد: هر زمان که نیاز بوده، وظایف تنظیم بازار به‌موقع انجام شده و مردم هیچ نگرانی از بابت تأمین کالا‌های اساسی نداشته باشند.