۶۰۰ خوشه کسبوکار در سراسر کشور شناسایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: تاکنون ۶۰۰ خوشه کسبوکار در سراسر کشور شناسایی شده است.
احمد جوانمردی در نشست هماندیشی و هماهنگی برای تشکیل نخستین کنسرسیوم صادراتی صنایعدستی و هنرهای سنتی با محوریت نمد گفت: از این تعداد خوشه کسبوکار ۲۰۰ مورد پیادهسازی و خاتمه یافته و ۶۰ فقره در حال پیادهسازی است.
مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران افزود: این سازمان ۲ وظیفه اصلی حمایت و سیاستهای حمایتی شامل آموزش، کارآفرینی، بازاریابی جهانی و نحوه حضور در بازار و صادرات را برعهده دارد.
جوانمردی گفت: صنایع کوچک در تمامی کشورهای جهان بهعنوان موتور محرک اقتصاد، رفع بیکاری و ستون فقرات اقتصادی مطرح و بخش بزرگی از صادرات کشورهای بزرگ اروپا مربوط به این صنایع است.
وی یادآور شد: افزونبر ۸۰ درصد برنامههای حمایتی صنایع متوسط در دنیا مشابه بوده و از سال ۱۳۷۸ دستورالعملهای اجرایی در کشور برای این موضوع تدوین شده است.
مدیر توسعه بازار و امور بینالملل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بازار را برای تولیدکنندگان بسیار مهم اعلام کرد و گفت: در این راستا ایجاد بازارهای پایدار خارجی بسیار مهم و اثرگذار است.
او گفت: توسعه بازار مکانیسمهای مختلفی مانند شرکت در نمایشگاهها و رایزنی با هیأتهای تجاری دارد که برای توسعه بازار بینالمللی مورد نیاز است.
جوانمردی تأکید کرد: با توجه به بررسی انجام شده، روند موفقیت شرکتهای برتر جهان شبیهسازی است و با انباشته شدن دانش، افزایش قدرت چانهزنی و انجام ریسکها منجر به انجام این مهم میشود.
وی افزود: کاهش ریسک بنگاهها و صنایع کوچک، مقیاس حجم تولید، رشد تنوع، تقسیم هزینهها باعث استفاده از مزیت متخصصان اقتصادی میشود.