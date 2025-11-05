پخش زنده
در ادامه روند هوشمندسازی فرودگاههای کشور و بهمنظور ارتقای کیفیت خدمات دیجیتال، حجم اینترنت رایگان در شبکه عمومی وایفای فرودگاه بینالمللی مهرآباد پنجبرابر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران اجرای این طرح با هدف ارتقای تجربه سفر، تسهیل دسترسی به خدمات آنلاین و افزایش رضایتمندی عمومی در دستور کار شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران قرار گرفته است.
کارشناسان فناوری اطلاعات فرودگاه مهرآباد اعلام کردند طی ماههای اخیر، زیرساخت وایفای عمومی این مجموعه بهطور کامل بازبینی و بهروزرسانی شده تا علاوه بر افزایش حجم ترافیک قابل استفاده، سرعت اتصال، کیفیت انتقال داده و سطح امنیت شبکه نیز بهبود یابد.
این اقدام بخشی از برنامه جامع توسعه خدمات هوشمند در فرودگاه مهرآباد است؛ برنامهای که محورهای دیگری مانند بهینهسازی سامانههای اطلاعرسانی پرواز، ارتقای زیرساخت ارتباطی و گسترش خدمات دیجیتال برای مسافران داخلی و بینالمللی را نیز شامل میشود.
فرودگاه مهرآباد بهعنوان پرترددترین فرودگاه کشور، سالانه میزبان بیش از ۱۴ میلیون مسافر است و نقش مهمی در سفرهای هوایی داخلی دارد. کارشناسان معتقدند افزایش خدمات دیجیتال و ارتباطی در این فرودگاه، گامی مؤثر در جهت تبدیل آن به یکی از مراکز پیشرو در ارائه خدمات هوشمند و افزایش رضایت مسافران محسوب میشود.