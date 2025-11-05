تخصیص ۲۶۸۸ میلیارد ریال اعتبار برای مشاغل خانگی در آذربایجانغربی
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی از اختصاص ۲۶۸۸ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه مشاغل خانگی در سال جاری خبر داد.
دهقانی با اشاره به جزئیات تسهیلات، گفت: سقف فردی تسهیلات ۲۰۰۰ میلیون ریال و سقف تسهیلات برای پشتیبانها ۵۰ میلیارد ریال به ازای اشتغال ۲۵ نفر تعیین شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: این اعتبار از طریق ۸ بانک عامل شامل توسعه تعاون، صادرات، تجارت، ملت، رفاه کارگران، بانک شهر، قرضالحسنه مهر ایران و قرضالحسنه رسالت قابل پرداخت است.
وی در ادامه به تنوع رشتههای مصوب مشاغل خانگی اشاره کرد و گفت: ۶۲۰ رشته فعالیت در حوزههای صنایع دستی، فرهنگی، هنری، تولیدی، دامی، شیلات، صنایع تبدیلی، تجارت الکترونیک و آموزش مجازی در سامانه مشاغل خانگی به آدرس https://smkh.mcls.gov.ir بارگذاری شده است.
دهقانی افزود: متقاضیان میتوانند با مراجعه به این سامانه، نسبت به ثبتنام و دریافت مجوز اقدام کرده و سپس با مراجعه به دستگاههای اجرایی ذیربط، درخواست تسهیلات خود را پیگیری کنند.
وی همچنین از صدور ۹۷۸ مجوز در حوزه مشاغل خانگی از ابتدای سالجاری تاکنون خبر داد و یادآور شد: پشتیبانهایی که قبلاً تسهیلات دریافت کردهاند، در صورت پایداری طرح قبلی، گذشت ۳ سال از دریافت تسهیلات و بیمه کردن خود و حداقل ۳ نفر از نیروهای تحت پوشش، مجدداً میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند.