معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر ضرورت مشارکت فعال مدیران دستگاههای اجرایی در پیشگیری و کنترل بیماری تب برفکی و ممنوعیت ورود هرگونه دام به استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظمنسب در جلسه قرارگاه امنیت غذایی استانداری خوزستان ویژه مقابله با بیماری دامی تب برفکی با تاکید بر لزوم مشارکت مستمر و فعال دستگاههای اجرایی اظهار کرد: بیماری تب برفکی تهدیدی جدی برای بخش دامپروری و صنایع دامی و امنیت غذایی استان خوزستان است و هیچ دستگاهی نباید در اجرای مصوبات قرارگاه کوتاهی کند.
وی افزود: اعتبارات لازم برای خرید واکسن، مواد ضدعفونیکننده، تجهیزات و خدمات واکسیناسیون باید بهصورت کامل و فوری از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی تأمین و تخصیص یابد تا روند مقابله با بیماری بدون وقفه ادامه یابد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در ادامه بر ممنوعیت ورود هرگونه دام زنده به استان خوزستان، چه دارای مجوز و چه بدون مجوز، تأکید کرد و گفت: ضروری است کنترل دقیق در مبادی ورودی استان خوزستان از سمت دیگر استانها، جادهها و محورهای مواصلاتی داخل استان و در مرزهای مشترک با کشور عراق اعمال شود و با هرگونه تخلف در جابهجایی دام بهشدت برخورد شود و میادین عرضه دام تا اطلاع ثانوی تعطیل شوند.
وی همچنین با اشاره به نقش رسانه در ارتقای آگاهی عمومی، بر اطلاعرسانی گسترده در بخشهای خبری فارسی و عربی صداوسیمای مرکز خوزستان تأکید کرد و افزود: در برنامههای پربیننده باید هشدارها و توصیههای لازم به دامداران و مردم ارائه شود تا مشارکت عمومی در مهار بیماری افزایش یابد.
کاظمنسب از برگزاری نشستهای هماهنگی در سطح شهرستانها نیز خبر داد و گفت: بهزودی جلسهای توسط معاونت سیاسی اجتماعی استانداری با فرمانداران برگزار و تذکرات لازم داده میشود.
ناصر عسکریفرد، مدیرکل دامپزشکی خوزستان هم گزارشی از آخرین وضعیت بیماری، اقدامات پیشگیرانه، روند واکسیناسیون دامها و مهمترین چالشهای موجود در فرآیند پیشگیری و کنترل این بیماری ارائه کرد و خواستار انجام اقدامات لازم توسط دستگاههای اجرایی و تخصیص فوری اعتبارات لازم برای مقابله مؤثر با بیماری شد.
با توجه به ضرورت مشارکت فعال مدیران دستگاههای اجرایی در پیشگیری و اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل بیماری دامی تب برفکی، قرارگاه امنیت غذایی استان خوزستان که در ایام جنگ ۱۲ روزه تشکیل و فعالیت میکرد، به دستور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان دوباره تشکیل شد و سومین جلسه ستاد ویژه پیشگیری و مقابله با بیماری تب برفکی استان خوزستان در قالب این قرارگاه برگزار شد.