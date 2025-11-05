معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از پرداخت منظم یارانه نقدی تا پایان سال و همچنین اجرای سیاست‌های انضباط مالی برای جلوگیری از کسری بودجه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حمید پورمحمدی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یارانه نقدی تا پایان امسال به‌صورت منظم و ماهیانه پرداخت خواهد شد، اعلام کرد: به این ترتیب یکی از موضوعاتی که همواره در دستور کار سران قوا قرار داشت، با توجه به نوسانات قیمتی اخیر که بخشی از معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده بود، وارد فاز اجرایی شده است.

وی یادآور شد: دولت تصمیم گرفته است تا یارانه‌ای که پیش‌تر به‌صورت غیرمنظم و گاه‌به‌گاه پرداخت می‌شد، از این ماه تا پایان سال به شکل منظم و ثابت به حساب مشمولان واریز کند.

پورمحمدی اظهار داشت: برای سال آینده نیز نحوه ادامه اجرای این طرح در لایه بودجه سال ۱۴۰۵ پیش‌بینی خواهد شد؛ احتمال دارد شیوه پرداخت نسبت به دوره‌های قبل تفاوت‌های اندکی داشته باشد. یکی از این تغییرات، استفاده از پلتفرم‌ها و شبکه‌های مجازی فعال در حوزه عرضه کالا در کنار فروشگاه‌های حضوری است تا خدمات توزیع کالا به شکل ساده‌تر و فراگیرتری انجام گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: همچنین تنوع تعداد کالا‌ها در طرح یارانه کالایی کاهش خواهد یافت تا تمرکز بر تامین نیاز‌های اصلی و کالری ضروری به‌ویژه برای اقشار ضعیف‌تر جامعه معطوف شود.

وی تاکید کرد: میزان پرداخت یارانه نقدی در این ماه همانند ماه قبل خواهد بود، بدین ترتیب که دهک‌های اول تا سوم هر نفر ۵۰۰ هزار تومان (برای یک خانوار چهار نفره، ۲ میلیون تومان) و دهک‌های چهارم تا هفتم هر نفر ۳۵۰ هزار تومان (برای یک خانوار چهار نفره، یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان) در نظر گرفته می‌شود.

پورمحمدی از کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از کسری بودجه تا پایان سال خبر داد و خاطرنشان کرد: اکنون با گذشت پنج ماه از سال، دولت توانسته است مدیریت مالی خود را بدون بروز آسیب در پرداخت‌های ضروری ادامه دهد. در این مدت، همه پرداخت‌های حیاتی و اولویت‌دار شامل حقوق کارمندان، حقوق بازنشستگان، یارانه نقدی و کالابرگ به‌صورت منظم انجام شده است.

به گفته معاون رئیس‌جمهور، مهم‌ترین راهبرد دولت و سازمان برنامه و بودجه کنترل شدید هزینه‌ها بوده است. طبق گزارش رسمی، میزان پرداختی‌های دولت نسبت به سقف قانون بودجه تا این تاریخ حدود ۲۷ درصد صرفه‌جویی داشته است. این سیاست به دولت اجازه داده تا تمرکز منابع را روی معیشت مردم و هزینه‌های غیرقابل‌تعویق معطوف کند.

وی ادامه داد: در مقابل، برخی از ردیف‌ها و دستگاه‌هایی که امکان کاهش هزینه یا تعویق در پرداخت داشتند، به‌صورت جدی با محدودیت مواجه شده‌اند. نتیجه آنکه تا این مقطع، به لطف الهی، دولت هیچ‌گونه کسری در پرداخت‌ها نداشته است.

پورمحمدی تاکید کرد: دولت با همین انضباط شدید مالی و اولویت‌بندی دقیق تا پایان سال ادامه خواهد داد تا نیازی به اصلاح قانون بودجه نباشد، مگر در شرایط خاص و غیرقابل‌پیش‌بینی.